Москва, 29 августа, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Глава Мордовии Владимир Волков в рамках встречи с зампредом правительства России Юрием Борисовым обратился с просьбой о поддержке решения об установлении в аэропорту Саранска постоянного пункта пропуска через государственную границу. Борисов одобрил предложение отметил, что проект имеет важное значение для развития международного туризма и значительного влияния на экономику и социальную сферу республики, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Cossrad Аэропорт «Саранск»

Также стороны обсудили ряд важных для Мордовии проектов в научно-производственной сфере. В частности, рассмотрены вопросы развития Саранского телевизионного завода (СТЗ), в том числе проекты, позволяющие в перспективе обеспечить предприятие стабильным портфелем заказов.

По словам Волкова, завод готов осваивать новые сегменты рынка, ориентироваться на выпуск высокотехнологичной продукции, что является важными факторами для финансовой стабильности предприятия и сохранения трудового коллектива.

Борисов, оценив положительно реализуемые в регионе проекты, поддержал и дал соответствующие поручения по созданию в Мордовии Центра по производству оптического волокна — от этапа технологических разработок до готовой продукции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках реконструкции аэропорта Саранска построен новый, отвечающий всем мировым требованиям пассажирский терминал с оригинальной архитектурой, использованием современных и актуальных технологий обслуживания пассажиров и грузов, обеспечения авиационной безопасности, удобной логистикой передвижения. Пропускная способность нового терминала составляет 300 пассажиров в час с возможностью увеличения до 600 пассажиров на время проведения чемпионата. Работы на объекте осуществлялись в рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России», с финансированием за счет средств федерального бюджета по двум этапам в объеме около 2,8 млрд рублей. Общая сумма средств, вложенных только в инфраструктуру аэропортового комплекса, составила около 4,5 млрд рублей. Пункт пропуска через государственную границу в аэропорту столицы Мордовии был установлен как временный и работал во время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу.

После реконструкции 28 декабря 2017 года аэропорт принял тестовый рейс авиакомпании S7 Airlines («Сибирь») по маршруту Домодедово — Саранск — Домодедово. С 16 февраля регулярные рейсы между Москвой и Саранском осуществляет эта авиакомпания.

Ранее глава республики говорил, что аэропорт Саранска соответствует всем современным требованиям, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности. Для Мордовии очень важно, чтобы он сохранил статус международного и после окончания чемпионата мира по футболу.