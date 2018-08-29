Санкт-Петербург, 29 августа, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Социальное напряжение в регионах и неблагоприятная предвыборная обстановка для «Единой России» в некоторых субъектах Федерации подвигли президента Владимира Путина выступить с телеобращением по вопросу грядущего повышения пенсионного возраста. Таким мнением в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделился политолог Дмитрий Солонников.

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Солонников отметил, что еще неделю назад само выступление президента по теме пенсионной реформы было малоожидаемым.

«Еще неделю назад такое выступление явно не планировалось. Целый ряд экспертов, в том числе и я, искренне думали, что до второго чтения в Госдуме президент не будет вмешиваться в ситуацию, оставит это на ответственность правительства, партии «Единая Россия» и Государственной думы. В лучшем случае, будут какие-то комментарии по ходу его встреч с избирателями. Но, видимо, ситуация перед Единым днем голосования 9 сентября такая, что потребовалось личное вмешательство президента, необходимость взять на себя часть ответственности за нынешнюю непростую социальную обстановку в регионах. Во многом, наверное, его подвигли на это поездки по регионам и информация, которую он там получил», — сказал Дмитрий Солонников.

Эксперт обратил внимание, что Путин обратился к гражданам по текущему социальному вопросу жизни страны впервые: как правило, подобные законопроекты принимались в рабочем порядке. Но сейчас президент решил «мужественно и смело поделиться» своим рейтингом с кандидатами в губернаторы и региональные парламенты, считает политолог.

«Есть социальное напряжение, есть прогнозируемые итоги выборов в Единый день голосования — далеко не везде можно ожидать оглушительную победу «Единой России». Могут быть определенные сложности у ряда кандидатов в губернаторы. Сейчас им протянута реальная рука помощи от первого лица», — заметил Солонников.

Содержание выступления президента он считает вполне логичным: Путин ожидаемо высказал солидарность с пенсионной реформой в целом, но предложил смягчить ее в отдельных точках. Так, если правительство предлагало повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63 лет, то Путин выступил за повышение планки для женщин только до 60 лет.

Кроме того, он предложил ввести дополнительные преференции досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, выступил за сохранение досрочного выхода для людей определенных специальностей и для коренных народов Севера, предложил понизить пенсионный возраст в связи с выработкой трудового стажа, сохранить федеральные льготы по достижению определенного возраста.

По мнению Солонникова, ожидать от Путина каких-либо других, более существенных предложений не имело смысла.

«Предположения ряда экспертов о том, что президент отменит реформу, а все, кто ее продвигал, будут публично выпороты, наказаны, полетят головы — это было абсолютно не реалистично и фантастично. Невозможно представить, что подобная реформа готовилась в нашей стране без ведома президента, что в тайне, под столом «Единая Россия» готовила столь масштабные изменения жизни россиян, не ставя в известность первое лицо государства. Президент был в курсе и коренным образом не собирался ничего менять. И не изменил», — заключил Солонников.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 августа, президент Владимир Путин выступил с телеобращением и рассказал обо всех аспектах изменений в пенсионном законодательстве, а также обозначил свою позицию.