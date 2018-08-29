Москва, 29 августа, 2018, 15:13 — ИА Регнум. Почти всё мировое сообщество, за исключением двух стран (КНДР и Узбекистан), повысило пенсионный возраст. Об этом 29 августа заявил политолог Андрей Колядин в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя обращение президента России Владимира Путина к гражданам по поводу пенсионной реформы.

Ellsworth.af.mil Тушение костра

«Нигде это (повышение пенсионного возраста — прим. ИА REGNUM ) не было безболезненно, — сказал Колядин. — Мы, как и весь остальной мир, переходим к тем положениям развития пенсионной реформы, которые уже есть везде».

В то же время Колядин отметил, что накала социальной напряжённости удалось бы избежать, если бы с населением изначально провели соответствующую разъяснительную работу, в том числе посвящённую тем мерам, которые намерено принять государство для защиты граждан предпенсионного возраста.

«Президент плеснул ведро воды в этот разгорающийся костёр», — прокомментировал обращение главы государства Колядин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в своём обращении к гражданам президент РФ заверил, что поручает правительству утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации.

«Если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, добровольно и пока не нашёл новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его социальные гарантии, — сказал президент. — В этой связи предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза — с 4900 рублей, как сейчас, до 11 280 рублей с 1 января 2019 года — и установить период такой выплаты в один год».

Также глава государства отметил необходимость закрепить обязанность работодателя ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.