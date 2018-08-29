Москва, 29 августа, 2018, 14:09 — ИА Регнум. Пакет предложений по пенсионной реформе, озвученный в ходе телевизионного обращения российским президентом Владимиром Путиным, доктор экономических наук Никита Кричевский назвал «лучшим из всех, что могли произойти».

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Комментируя на своей странице выступление главы государства по вопросам изменения пенсионного законодательства, эксперт выделил главное. Во-первых, пенсионный возраст повышается и для мужчин, и для женщин одинаково — на 5 лет. Во вторых — поддержка многодетных матерей сохраняется, если в семье трое детей, можно выйти на пенсию на три года раньше установленного срока, четверо — на четыре, пятеро детей и больше — в 50. В-третьих, на переходный период устанавливается возможность досрочного выхода на пенсию на полгода раньше срока. В-четвёртых — пенсионные льготы привязываются не к получению пенсионного статуса, а к прежнему возрасту выхода на пенсию. В-пятых — вводятся 25% пенсионные надбавки сельским пенсионерам. В-шестых — работодатели могут быть привлечены к административной и даже уголовной ответственности за отказ принять на работу лиц предпенсионного возраста (предпенсионный возраст начинается за 5 лет до выхода на пенсию), параллельно с этим правительству поручается разработать комплекс стимулирующих мер для работодателей.

Также Никита Кричевский повторил то, о чём неоднократно говорил ранее: повышение пенсионного возраста было предопределено.

«Другой вопрос, нужно ли было ломать пенсионную систему именно через повышение возрастной планки? Но решили как решили, и теперь, когда поправки в законопроект представил лично президент, мы должны принять это решение как должное. Потому что это наш президент, друзья, даже если кто-то из вас голосовал за другого кандидата или не голосовал вовсе. В конце концов, никакой пенсионной катастрофы не произошло, лично я предполагал, что будет по-либеральному жестче», — резюмировал доктор экономических наук Никита Кричевский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 августа, российский президент Владимир Путин выступил с телеобращением и рассказал обо всех аспектах изменений в пенсионном законодательстве, а также обозначил свою позицию.