Санкт-Петербург, 29 августа, 2018, 14:04 — ИА Регнум. Если сейчас значительная часть «серого» рынка труда наполнена гражданами после выхода на пенсию, то с введением пенсионной реформы это место займут люди предпенсионного возраста, и нынешний вариант реформы пока не предусматривает решения этой проблемы, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 29 августа, доцент ВШЭ в Петербурге Елена Кудрявцева, комментируя обращение президента России к гражданам.

Цитата из м/ф «Ёжик в тумане». Реж. Юрий Норштейн. 1975. СССР Уход в «тень»

Большинство предложений президента не стали неожиданностью. Именно такой вариант смягчения реформы и обсуждался экспертами. Прежде всего это касается пенсионного возраста для женщин, смягчения переходного периода (хотя оно скорее обозначено) и сохранения льгот.

Но сохраняется проблема «серой» занятости граждан. Сейчас значительная часть этого сектора рынка труда — граждане сразу после выхода на пенсию. Они работают «по-серому», чтобы получать пенсии как неработающие пенсионеры.

После вступления реформы в силу к ним могут добавиться граждане, которым до выхода на пенсию остается 6 лет и на чьих работодателей не распространятся карательные санкции за увольнения. Люди будут работать в «серой» зоне, не задумываясь о том, что эти годы работы не будут учтены в стаже. Парламенту при втором чтении следовало бы обратить внимание на эту проблему.