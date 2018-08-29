Санкт-Петербург, 29 августа, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Главное, что смущает в предложениях Владимира Путина по пенсионной реформе, — заявление об уголовной ответственности для предпринимателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 29 августа, глава петербургской Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Федоров, комментируя обращение президента к гражданам.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин заявил, что он считает необходимым «установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста. Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста».

В целом выступление президента с политической точки зрения было блестящим, а с точки зрения экономики, считаю, слишком мягким. Он говорил как глава социального государства. По-человечески это понятно, но в экономическом плане вызывает некоторые вопросы.

Главное, что нас испугало в его выступлении, — заявление об уголовной ответственности для предпринимателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. Это неверное решение. Предприниматели увольняют некоторых возрастных сотрудников не потому, что они возрастные, а потому, что они плохо работают. Уголовная ответственность не принесет ничего хорошего.

Вместе с тем мы удовлетворены тем, что президент согласен с нашей позицией о необходимости проводить переобучение возрастных сотрудников и о необходимости давать преференции предпринимателям, которые берут их на работу. Это может касаться как налоговой нагрузки, так и социальных выплат. Это совершенно правильное решение.