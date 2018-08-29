Москва, 29 августа, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Альтернативы повышению пенсионного возраста нет. Правительство РФ, по его поручению, рассматривало разные варианты по укреплению пенсионной системы без повышения возраста. Все возможные альтернативные сценарии были тщательно изучены и просчитаны, заявил президент РФ Владимир Путин 29 августа в своём телеобращении к жителям России по вопросам изменений в пенсионной системе страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Оказалось, что по сути они ничего кардинального не решают, в лучшем случае просто латают дыры или того хуже — несут разрушительные последствия для экономики страны. Выбрав другое решение, мы будем платить долги, не сможем решать глобальные задачи», — считает Путин.

Ежедневная потребность на выплату пенсий составляет 20 млрд рублей. Ни один из предложенных вариантов этого обеспечить не может, отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля 2018 года Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. До 24 сентября собираются поправки к законопроекту, затем намечено голосование во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации. Планируется, что пенсионная реформа начнёт поэтапно реализовываться с 2019 года.