Анкара, 29 августа, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Правоохранительные службы Турции арестовали 17 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 29 августа Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдат. Турция

Все задержанные были сотрудниками правоохранительных органов, а также военными. Среди арестованных было шесть майоров, два капитана, три лейтенанта и 14 других офицеров.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Лидер ФЕТО Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.