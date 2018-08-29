Краснодар, 29 августа, 2018, 12:07 — ИА Регнум. Решение по вопросу пенсионной реформы должно быть взвешенное, и потому хорошо, что президент взял тайм-аут, чтобы подумать, проанализировать и высказать свое мнение в обращении. Об этом ИА REGNUM сообщил заместитель председателя Общественной палаты Краснодарского края, член краевой избирательной комиссии с правом решающего голоса, доктор социологических наук, декан факультета журналистики Кубанского госуниверситета Валерий Касьянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Это правильно, потому что это очень серьезное, революционное решение, которое касается миллионов людей и воспринимается неоднозначно в обществе», — подчеркнул Касьянов.

По его словам, есть два фактора, о которых нужно помнить при принятии решения.

«Первое — неизбежность пенсионной реформы. Ее нужно проводить. Потому что и демографическая яма и остальные вызовы времени заставляют нас этим заниматься. Не заниматься — значит подвергнуть себя очень серьезной финансовой опасности. Второе. Мы должны понимать, что прежняя советская система пенсионного обеспечения себя изжила. Мы живем в новом, м.б., непознанном для нас капиталистическом мире, а многие варианты социального обеспечения, других параметров жизни остались советскими и одним из таких рудиментов остается пенсионная система. Она не выдерживает испытания времени. Так как была государственная. А сегодня подводить под государственность всю пенсионную политику невозможно — есть частный бизнес, частная экономическая структура. Закрывать глаза тоже нельзя», — отметил Касьянов.

«Я поддерживаю медлительность, проявленную при разработке и обсуждении этой темы. Она революционная, мы должны это понимать, и она касается всех жителей нашей страны. И этом все нужно обсуждать», — добавил собеседник агентства.

Напомним, сегодня, 29 августа, в 12:00 президент Владимир Путин обратился к жителям России в связи с планами по пенсионной реформе.