Красноярск, 29 августа, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Жители России с нетерпением ждут телеобращения президента РФ Владимира Путина по вопросу изменений пенсионной системы. По мнению депутата Заксобрания Красноярского края Александра Глискова (ЛДПР), заявление о полной отмене повышения пенсионного возраста вряд ли будет. В связи с этим парламентарий надеется услышать о смягчении пенсионной реформы.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Я думаю, что будет объявлен какой-то промежуточный вариант в виде послаблений — по возрасту, по числу льготополучателей, что тоже неплохо. Это будет наша общая победа, значит, ситуация не безысходна», — сказал Александр Глисков.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, телеобращение президента страны Владимира Путина по вопросу изменений пенсионной системы начнётся 29 августа в 12:00 мск.

Читайте также: Путин обратится к жителям РФ 29 августа в 12:00 мск

О том, что он в ближайшее время изложит своё отношение к пенсионной реформе, Владимир Путин заявил 28 августа, находясь с рабочей поездкой в Омске.