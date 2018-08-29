Вильнюс, 29 августа, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Литва приняла специальный закон, который запрещает покупку электроэнергии со строящейся Белорусской АЭС, однако Литва неизбежно будет покупать электроэнергию с этой станции. Об этом говорилось в передаче литовского национального вещателя, радио LRT, в программе «60 минут». В этом, в частности, уверен экс-министр энергетики Литвы Арвидас Секмокас, который указал, что Литва в настоящий момент ремонтирует линии с двух подстанций, которые напрямую будут соединены с БелАЭС.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом. Белорусская АЭС

«Разговоры о том, что мы не будем покупать электричество с БелАЭС, необоснованные, поскольку продавать эту электроэнергию нам будет не БелАЭС. БелАЭС продаст электричество какому-нибудь посреднику, который, купив часть электроэнергии с БелАЭС, часть из Красноярска, ещё часть откуда-то, продаст её как электричество, купленное на рынках России и Белоруссии. Электроны никто отделить не сможет, и не будет никаких оснований не покупать электричество у этого посредника», — утверждает Секмокас.

В министерстве энергетики Литвы признали, что физически электричество сможет попасть в Литву, но оно уйдёт разве что транзитом в Калининградскую область. С этим не согласен Секмокас, подчёркивая, что в ЕС в принципе нет такого понятия, как транзит электроэнергии.

«Мы говорим об импорте электричества из Белоруссии. Не вижу возможностей отделить его от электричества, произведённого на БелАЭС», — сказал экс-министр.

Он обратил внимание, что электричество с БелАЭС будет проходить через крупнейшую подстанцию в Белоруссии, которая заработает в Поставах. На эту подстанцию напрямую завязаны две литовские — в Игналине и Утяне. И именно сейчас их Литва ремонтирует, хотя власти декларируют, что готовятся к выходу из БРЭЛЛ.

«Проект БелАЭС должен быть завершён к 2022 году. Синхронизация (с сетями континентальной Европы и выход из БРЭЛЛ — прим. ИА REGNUM ) планируется только в 2025 году. У нас окно в три года. Что будет в эти три года?» — сказал Секмокас, добавив, что первый блок БелАЭС запустят с 2019 года, а значит, разговор нужно вести о промежутке в шесть лет.

Представители минэнерго ремонт литовских подстанций объяснили как раз подготовкой к выходу из БРЭЛЛ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобные подозрения уже звучали в Литве. Так, в июне 2018 года экс-премьер Литвы и экс-лидер консерваторов Андрюс Кубилюс задался вопросом, не руководит ли действующим правительством Литвы Саулюса Сквернялиса российская госкорпорация «Росатом».

Политика возмутило, что на фоне заявлений властей о выходе Литвы из БРЭЛЛ, синхронизации с системами континентальной Европы, провозглашении Белорусской АЭС «опасной», принятия закона о запрете экспорта электроэнергии с БелАЭС, власти на самом деле укрепляют ЛЭП с Белоруссией, что в будущем даст техническую возможность экспортировать электричество со строящейся БелАЭС.

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