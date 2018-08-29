Москва, 29 августа, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Цены на нефть 28 августа вели себя неоднозначно. Нефть марки Brent, которая в моменте превышала уровень $77, к концу торговых суток скорректировалась вниз на 100 пунктов и расположилась немногим выше отметки $76. Сегодня, 29 августа, на утренних торгах цены пытаются определиться с дальнейшим направлением движения, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Набор факторов, которые на протяжении двух последних недель поддерживают рост котировок, остается в силе. Но их влияние начинает угасать. Так, в контексте «иранского фактора» начали появляться сомнения в масштабном сокращении экспорта из ближневосточной страны, которая может найти альтернативы перед введением санкций. Тем временем интерес к риску сохраняется, но уже не так ярко выражен, а давление на доллар постепенно ослабевает. Все это вкупе с приближением к отметке $80 повлекло волну фиксации прибыли, которая выглядела вполне логично — быкам нужна передышка после энергичных покупок», — пояснил эксперт.

Что касается данных API, они не привнесли оптимизм в сырьевой сегмент, хотя и не сильно расстроили участников рынка. Вопреки прогнозам сокращения запасов сырой нефти на 3 млн баррелей, объемы выросли на символические 38 тыс. баррелей, а запасы бензина — на 21 тыс. Но интригу вокруг сегодняшнего официального отчета Минэнерго вчерашний релиз все же усилил.

«Если цифры укажут на рост запасов, причем более существенный, игроки воспримут данные как сигнал к дальнейшему выходу из длинных позиций. Но коррекция вряд ли будет глубокой (если, конечно, на мировые площадки не вернется откровенное бегство от рисков), поскольку фундаментальная картина по-прежнему благоприятствует росту котировок», — полагает Мащенко.

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