Вена, 29 августа, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пользуется огромной популярностью в западных странах, причем среди представителей разных политических взглядов. По мнению австрийских СМИ, на это есть несколько причин. А точнее, три ключевых фактора.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Прежде всего, популярность Путина связана с его приверженностью традиционным ценностям, представлениям о семье и мужественности, пишет австрийское издание Der Standard. Кроме того, президент России выступает против лидерства Запада в экономической, общественной и военной сферах. В частности, он против пропаганды гомосексуализма и феминизма, против НАТО, ему не нравится гегемония американской валюты на мировой арене. Издание также отмечает, что Путин умело противопоставляет себя всеобщему мнению о том, что мировой порядок должен определять либерализм.

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И третья причина популярности российского лидера — личные качества. Отмечается, что Путин очень симпатичный человек, ему свойственны самоирония и остроумие, при этом он скромный и имеет отличное чувство юмора.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года рейтинг доверия президента РФ Владимира Путина в России достиг годового максимума — 57,7%. В мае 2018 года этот показатель оставался в пределах 46,9−49,3%.