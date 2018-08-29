Лондон, 29 августа, 2018, 06:08 — ИА Регнум. Заявление британской стороны о привлечении к расследованию так называемого дела Скрипаля экспертов, якобы специализирующихся на распознавании лиц с записей камер видеонаблюдения, подтверждает отсутствие у Лондона какой бы то ни было аргументации против России, заявил пресс-секретаря посольства РФ в Великобритании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Российские дипломат отметил, что сам факт заявления о привлечении каких-то «специалистов по распознаванию лиц» подчеркивает отсутствие у британцев улик против России.

«Если правда, что экспертам предлагалось сравнивать лица на видеозаписях из Солсбери с фотографиями «известных британской разведке российских агентов», то это наглядное свидетельство искусственной «подгонки» расследования под прозвучавшие из уст политического руководства в первые дни после инцидента утверждения о виновности России в отравлении С. и Ю. Скрипалей», — сказал представитель дипведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 августа по телеканалу Sky News заявили, что Лондон подыскал «детективов с уникальными способностями» для расследования «дела Скрипаля». Якобы эти люди смогут, просмотрев видеозаписи с камер наблюдения (пять тысяч часов) из аэропорта Хитроу, увидеть на них «российских агентов» — основных фигурантов и подозреваемых в скандальном «деле».