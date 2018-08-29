Анкара, 29 августа, 2018, 03:58 — ИА Регнум. США развернули три радиолокационные системы в северных районах Сирии, сообщает турецкая газета Yeni Safak.

Mil.ru Радиолокационная станция

По словам издания, США планируют создать «противовоздушный щит» и обеспечить бесполетную зону в небе над Сирией. Отмечается, что Соединенные Штаты уже разворачивают радарные системы в регионе, который контролирует курдская Партия демократического единства.

Другое турецкое издание, Hurriyet, сообщает, что США развернули в районе сирийского города Кобани средства противовоздушной обороны (ПВО), которые находятся в распоряжении курдских военных. Hurriyet повторяет тезис Yeni Safak о планах США по созданию бесполетной зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о возможности создания в Сирии бесполетных зон. По его словам, эти зоны должны были обеспечиваться совместно с Россией. Однако каких-либо договоренностей на этот счет достигнуто не было.