Санкт-Петербург, 29 августа, 2018, 01:43 — ИА Регнум. Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга приостановил деятельность компании MFCFoods, поставлявшей продукты питания на заводы Nissan и Toyota, где была зафиксирована вспышка заболеваний гепатитом А, сообщает пресс-служба судов Северной столицы.

Andshel Столовая

По постановлению суда деятельность поставщика пищевых продуктов приостановлена на 30 суток. Сообщается, что решение было принято из-за нарушений санэпидемиологических требований к организации питания.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 августа количество заболевших гепатитом А на двух автомобильных заводах Петербурга — Nissan и Toyota — составляет 22 человека.

Также 13 сотрудников отстранены от работы с подозрениями на вирусный гепатит для дальнейшего обследования. По данным проверки, источником эпидемии считается поставщик продуктов питания на предприятия — ООО «эМэФСи"(MFCFoods), у которого были выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм.