Бишкек, 28 августа, 2018, 19:29 — ИА Регнум. Основная проблема замедления роста экономики Киргизии с начала 2018 года связана с высокой степенью ее зависимости от деятельности «Кумтора» — крупнейшего золотого месторождения республики. Поэтому нужно снижать степень этой зависимости. Об этом заявил министр экономики Олег Панкратов на заседании правительства.

Kumtor.kg Плавка золота

По его словам, снижение обусловлено сокращением производства на «Кумторе» в первой половине текущего года.

«Основной объем золота в этом году будет произведен в четвертом квартале. При прогнозировании этот фактор был изначально учтен и отслеживается кабинетом министров. Производство золота на месторождении существенно снижается, и по итогам 2018 года золота будет произведено меньше, чем за 2017 год. Однако, несмотря на это, рост экономики должен составить 2,8%», — уточнил высокопоставленный чиновник.

Аналогичную точку зрения озвучил и председатель госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Улан Рыскулов, отметивший, что уйти от зависимости от «Кумтора» могут помочь семь месторождений с общим запасом золота в 250 тонн.

«Кумтору» осталось работать еще шесть лет, запасы составляют порядка 95 тонн золота. Есть возможность запустить их в течение трех лет. Если запустим, создадим те же рабочие места, которые существуют на «Кумторе», порядка 3500 рабочих будет задействовано», — подытожил Рыскулов.

ИА REGNUM напоминает, что месторождение «Кумтор» является крупнейшим золотым рудником Киргизии, а разрабатывающий его одноименный золоторудный комбинат — одним из бюджетообразующих предприятий республики, доля которого в экономике страны составляет около 7,4%, а в общем объеме промышленного производства — свыше 23%.

Отметим, что вокруг золоторудного комбината с момента начала его работы регулярно возникают скандальные ситуации, преимущественно из-за попыток отдельных местных политиков отобрать «Кумтор» у канадских инвесторов.