Армянск, Крым, 28 августа, 2018, 15:52 — ИА Регнум. По предварительным данным, ситуация с выбросом неизвестных химических веществ в крымском городе Армянск может коснуться каждого его жителя. Такое мнение 28 августа журналистам высказал глава местной администрации Василий Телиженко.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Задохнуться можно

«Везде, где есть хромированные покрытия, виден маслянистый налёт с жёлтым оттенком. У кого-то на машину попало, на остановках можно увидеть следы, на домашних микроволновках», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, с крупного химического предприятия «Крымский титан» 24 августа произошёл выброс в атмосферу неизвестных веществ. На данный момент в городе работает группа специалистов Минэкологии РК, крымского управления Роспотребнадзора и прокуратуры, власти республики ждут окончательных выводов специалистов к вечеру 28 августа.