Ташкент, 28 августа, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Министры юстиции Узбекистана и Ирана Русланбек Давлетов и Мостафа Пур-Мохаммади подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили 28 августа в пресс-службе министерства юстиции Узбекистана.

Tim Ellis Соглашение

Документ был подписан 24 августа в киргизском городе Чолпон-Ата в рамках совещания министров юстиции государств-членов ШОС. Целями документа является развитие сотрудничества в правовой сфере, установление взаимовыгодного партнерства и обмен опытом.

Меморандум также предусматривает проведение лекций, семинаров, конференций по практике законодательных и других нормативно-правовых актов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в торгово-промышленной палате Ирана заявили, что в августе в Узбекистан приедет иранская делегация во главе с президентом Хасаном Роухани.