Армянск, Крым, 28 августа, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Выбросы неизвестных веществ со стороны крупнейшего химпредприятия полуострова ООО «Титановые инвестиции» не угрожают здоровью жителей Армянска. Об этом 28 августа журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«По предварительным данным Роспотребнадзора, выбросы здоровью граждан не угрожают, однако с точки зрения визуальных признаков там ситуация, выходящая за пределы всего, что возможно. К вечеру природоохранная прокуратура и Роспотребнадзор дадут более точные выводы», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители крымского городка стали сообщать в соцсетях о появлении специфического налёта ржавчины на металлических предметах в домах и на улице.