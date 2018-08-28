Москва, 28 августа, 2018, 14:56 — ИА Регнум. 6 сентября в Кремлевском дворце в Москве откроется один из самых грандиозных фестивалей культуры Индии в России за последние годы. Он пройдет в 22 городах страны — Москве, Калуге, Твери, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Самаре, Грозном, Сочи, Калининграде, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Астрахани, Волгограде, Архангельске, Екатеринбурге, Хабаровске, Новосибирске, Иркутске, Улан-Удэ и Элисте — с сентября 2018 года по март 2019-го.

Индия

Об этом информирует пресс-служба посольства Индии в России. Среди многочисленных мероприятий смотра индийской культуры традиционно выделяются танцы — любители хореографии смогут познакомиться с творчеством исполнителей классического танца катхака Мауликом Шахом и Иширом Парикхом, группы «Абхинайя» во главе со всемирно известной исполнительницей танца Бхаратанатьям Джаялакшми Ишвар, а также другими мастерами национального танца.

В рамках фестиваля также музыкальные концерты, обширная программа индийского кино, художественные выставки, фестиваль кулинарии различных штатов страны.