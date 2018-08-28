Москва, 28 августа, 2018, 14:36 — ИА Регнум. В Москве планируют повысить явку на выборах мэра Москвы 9 сентября 2018 года с помощью блокчейн-технологий. Об этом на пресс-конференции 28 августа заявил руководитель проекта «Люди Роста» Юрий Анциферов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Анциферов пояснил что, в первую очередь, речь идёт о привлечении к выборам молодежи. Для того чтобы принять участие в блокчейн-проекте, потенциальный избиратель должен зарегистрироваться на специальном сайте, автоматически получив свой крипто-кошелек. Зайдя на избирательный участок в день выборов, избирателю необходимо «зачекиниться» (отдать свою геопозицию сайту через личный кабинет). Так избиратель получит случайное число токенов через блокчейн-систему.

«Приняв участие в акции, придя на свой избирательный участок в день выборов, пользователь гарантированно получает случайное число токенов (до 500 тыс.), которые впоследствии можно будет использовать в рамках экосистемы», — пояснил Анциферов.

Токен — это цифровой актив, который человек получает от компании. Как сообщил член федерального политического совета партии «Партия Роста» Сергей Дёмин, в конце сентября появится возможность использовать токены для приобретения определенных благ — например, встречаться с представителями бизнес-структур или приобретать туристические путёвки. При этом обменять токены на электронные деньги, как в случае с криптовалютой, нельзя.

Политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей, в свою очередь, отметил, что проект не нарушает избирательное законодательство и не повлияет на результаты выборов — речь идёт лишь о повышении явки на выборах, не только в текущей избирательной кампании, но и последующих.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников («Единая Россия») заявил, что самом ближайшем будущем блокчейн заменит избиркомы. Он также отметил, что Москва занимает ведущие позиции в мире по использованию электронных сервисов и инновационных технологий.

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