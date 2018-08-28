Рим, 28 августа, 2018, 13:55 — ИА Регнум. После восьми месяцев переговоров пилоты авиакомпании Ryanair, «приписанные» к итальянским аэропортам, подписали первый в истории коллективный договор с компанией, сообщает Italia Oggi во вторник, 28 августа.

Anna & Michal Самолеты Ryanair

Действие договора будет распространяться на 300 пилотов. «За» проголосовало подавляющее большинство, передает издание.

В национальной ассоциации авиапилотов удовлетворены подписанием соглашения, там отмечают, что теперь трудовые договоры будут соответствовать итальянскому законодательству, а сотрудникам будет гарантирована социальная защита.

После подписания договора с сотрудниками Ryanair начнет переговоры с правительством о схеме уплаты налогов в Италии, добавляет издание.