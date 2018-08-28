Москва, 28 августа, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, возможно, посетит столицу Франции осенью 2018 года. Вопрос о государственном визите главы государства в Париж в настоящее время прорабатывается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

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"Вопрос рассматривается», — приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря Владимира Путина.

Уточняется, что российский лидер получил приглашение от президента Франции Эммануэля Макрона 11 ноября посетить мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий визит президента России Владимира Путина в Париж состоялся 29 мая. Столицу Франции российский лидер посетил по приглашению руководителя Пятой республики Эммануэля Макрона. В ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы развития российско-французских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также главы государств обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, прежде всего по координации усилий в борьбе с терроризмом и урегулированию кризисов в Сирии и на Украине. Кроме того, президенты России и Франции приняли участие в открытии выставки, посвящённой 300-летию поездки Петра I во Францию, во дворце Большой Трианон замка Версаль.