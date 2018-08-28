Омск, 28 августа, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Свое отношение к вопросу о готовящейся в России пенсионной реформе президент РФ Владимир Путин обещал высказать в ближайшее время. Об этом глава государства заявил 28 августа в ходе совещания по социально-экономическим вопросам в Омске.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Возможно, прямо завтра свое отношение (к вопросу реформы — прим. ИА REGNUM ) детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением», — подчеркнул российский лидер.

Также Владимир Путин подчеркнул, что поскольку решение об изменении сроков выхода на пенсию касается миллионов граждан России, оно «должно быть справедливым». Кроме того, глава Российского государства заявил, что хотел бы ознакомиться с теми корректировками, которые были внесены в законопроект о повышении в России пенсионного возраста по итогам парламентских чтений.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин, «если посчитает необходимым», может скорректировать пенсионную реформу.

Напомним, законопроект о внесении изменений в пенсионное законодательство был принят Госдумой в первом чтении в июле 2018 года. В частности, в нем речь идет о повышении пенсионного возраста в стране как для мужчин так и для женщин (до 65 и 63 лет соответственно).

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