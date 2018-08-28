Санкт-Петербург, 28 августа, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Уровень инфляции в Петербурге в ближайшие годы будет составлять примерно 4% в год. Такой прогноз сделал глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Иван Филиппов, передает 28 августа корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

По словам чиновника, обороты розничной торговли в Петербурге в первые шесть месяцев 2018 года росли и достигли примерно 650 млрд рублей.

«Ожидаем, что по итогам 2018 года, на фоне восстановления потребительского спроса, обусловленного в том числе ростом реальных зарплат, а также активизацией потребительского кредитования, оборот розницы покажет рост на 3,5% и составит почти 1,5 трлн рублей», — сказал Филиппов.

Он предполагает, что в ближайшее время средний темп роста оборота розничной торговли будет составлять около 3,7% в год, что увеличит его к 2021 году до 1,7 трлн рублей, а к 2024 году — до 2,2 трлн рублей.

При этом за первое полугодие 2018 года индекс потребительских цен, по данным Смольного, вырос всего на 2,8%, а это на 0,5% ниже, чем в прошлом году. До 2021 года в среднем цены в Петербурге будут расти со скоростью 4% в год.

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