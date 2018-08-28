Екатеринбург, 28 августа, 2018, 08:33 — ИА Регнум. В Серовском районе Свердловской области силовики задержали гражданина, который скрывался от правосудия почти 17 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

ThePixelman Арест

Преступление, в котором его обвиняют, было совершено 16 декабря 2001 года. Вечером того дня в больницу с ножевым ранением живота был доставлен один из местных жителей. 24 декабря он скончался.

Гражданину 1962 года рождения вменили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ранее мужчина не был судим. Его причастность к преступлению силовики установили быстро. Он скрылся, но был объявлен в федеральный розыск.

Выяснилось, что он скитался по России и бывшим союзным республикам. Последние годы жил в Свердловской области. В мае 2018 года вернулся в посёлок Марсяты Серовского района. Жил без регистрации и воровал с чужих огородов. В середине августа его самочувствие резко ухудшилось, он был вынужден обратиться к своей супруге. У неё его и задержали.

Теперь ему грозит до 15 лет колонии.