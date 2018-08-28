Новосибирск, 28 августа, 2018, 08:31 — ИА Регнум. В России создавались и будут создаваться условия для привлечения в науку талантливой молодёжи, об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сказал президент РФ Владимир Путин на форуме «Технопром-2018» 28 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Вновь подчеркну, мотивировать ребят нужно решением амбициозных значимых задач, надо предоставлять им возможность для самореализации, для достижения высоких научных результатов, сделать всё, чтобы они чувствовали себя востребованными. Одновременно, и мы будем это делать, необходимо повышать привлекательность нашей науки для учёных со всего мира, формировать для них точки притяжения. Я вас уверяю, такие точки есть. Я в эти центры приезжаю и смотрю как работают там наши коллеги из многих стран мира. На вопрос: а почему именно здесь, ответ конкретный и приятный — потому что здесь у нас есть над чем работать совместно, есть привлекательные направления деятельности и превлекательные перспективные разработки, в которых наши специалисты продвинулись, и продвинулись часто дальше чем их коллеги, созданы условия для совместной работы», — отметил глава Российского государства.

Владимир Путин сказал, что необходимо накапливать свои компетенции за счёт международной кооперации и это «чрезвычайно важное направление».

«В том числе на эти цели направлено развитие в нашей стране развитие новейших установок класса мега-сайенс. С их помощью учёным предстоит найти ответы на так называемые большие вызовы: исчерпание ресурсов, болезни, нехватка продовольствия, экология — за счёт развития новых видов энергии, материалов, лекарств, качественных продуктов. В наших планах создать сеть таких установок от подмосковного Протвино до новосибирского Академгородка и острова Русский во Владивостоке. Эти установки станут хорошим вкладом в решение задач пространственного развития России, появление территорий с высокой концентрацией исследований и разработок. Одним из флагманов здесь должен стать и новосибирский Академгородок. Собственно говоря, он и является таким флагманом. Будем всячески поддерживать это его качество», — подчеркнул президент.

Владимир Путин напомнил, что соответствующие поручения были даны в начале текущего года.

«О ходе его исполнения коллеги сейчас проинформировали. Надеюсь, что все наши планы буду реализованы в срок и с должным качеством. Могу также сказать, что региональными властями, научным сообществом проделаны очень серьёзные подготовительные работы для реализации этих планов. Вместе с тем, рассмотрение проекта продолжается. По сути, на форуме проходит его первое публичное обсуждение. Очень рассчитываю и на ваши конструктивные замечания и предложения. Подчеркну лишь, что одним их ключевых направлений Академгородка должно быть создание новых высокотехнологичных конкурентоспособных производств, в том числе ориентированных на экспорт. И в этой работе наш бизнес должен принимать самое активное участие», — считает президент России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последний раз Владимир Путин был в Новосибирской области с рабочей поездкой 8 февраля 2018 года, встретился с сибирскими учёными. Учёные СО РАН озвучили идею создания в регионе научного центра. Президент одобрил эту идею. В настоящее время региональные власти работают над концепцией развития этого центра. План должен быть представлен 30 сентября 2018 года.