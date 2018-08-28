Красноярск, 28 августа, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Ход и темпы подготовки спортивных объектов XXIX Всемирной зимней Универсиады, которая пройдёт в Красноярске в марте 2019 года, в настоящее время никаких опасений не вызывают, считает помощник президента РФ Игорь Левитин.

Вадим Кофман, krskstate.ru Врио губернатора Красноярского края Александр Усс (слева) и помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, вопросы подготовки к студенческим играм обсудили 27 августа в региональном правительстве на совещании под руководством Левитина.

«Опыт проведения Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу показал, что сложности вызывают такие направления, как логистика, перемещение групп спортсменов, организация быта, экскурсионная программа», — сказал Игорь Левитин.

Он подчеркнул, что спортсмены, которые завершают выступления на соревнованиях, как правило, остаются изучать город.

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс оптимистично оценивает подготовку города к Универсиаде. По его словам, спортивные объекты спроектированы «по самым высоким стандартам», часть из них является «дворцами, в полном смысле слова, мирового уровня».

«Есть определённое количество проблем — мы часть из них решили этой зимой. Есть немало частных вопросов строительного плана. Но, думаю, что основную часть из них мы решим самостоятельно», — прокомментировал Усс.

В официальном сообщении краевого правительства не уточняется, о каких конкретно «проблемах» и «частных вопросах строительного плана» идёт речь.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоится в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. По данным краевых властей, финансирование 30 объектов Универсиады обойдётся в сумму порядка 46 млрд рублей (15 млрд — из краевого бюджета, 31 — из федерального).

Ранее Красноярск с рабочим визитом посетили заместители председателя правительства РФ Виталий Мутко и Ольга Голодец. Мутко назвал степень готовности объектов Универсиады к соревнованиям высокой.

Читайте также: Мутко посетил объекты Универсиады в Красноярске

Голодец сделала вывод, что работы по подготовке спортивных площадок Универсиады ведутся с соблюдением графиков.

Читайте также: Красноярск готовится к Универсиаде: что обрадовало Голодец?