Новосибирск, 28 августа, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин прибыл на «Технопром-2018», который проходит в эти дни в Новосибирске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат. От моделей ученических — до кораблей космических!

«Я очень рад приветствовать вас всех на шестом Международном форуме технологического развития «Технопром-2018». По традиции он проходит здесь, в Новосибирске — в одном из важнейших деловых, промышленных интеллектуальных центрах нашей страны. В регионе, где сосредоточены крупные высокотехнологичные предприятия и научно-образовательные учреждения, расположен и всемирно известный Академгородок с его мощным инновационным потенциалом. С некоторыми разработками, созданными при участии учёных СО РАН, мы только что познакомились на выставке, организованной в рамках форума. Отмечу, что, безусловно, очень интересные и перспективные отечественные проекты в самых разных областях знаний — от наноматериалов до медицинских и аэрокосмических технологий. Надеюсь, что благодаря этому форуму, объединившему представителей и властных структур, и науки, и бизнеса, институтов развития, они получат необходимую поддержку и дальнейшее развитие», — отметил Владимир Путин в своей приветственной речи.

Глава государства подчеркнул, что в современных условиях быстрых технологических изменений, глобальной конкуренции за научное индустриальное первенство такие мероприятия, как «Технопром», безусловно, востребованы и в высшей степени важны.

«Сегодня именно знания и высокие технологии определяют эффективность экономики, позволяют кардинально повысить качество жизни людей, модернизировать инфраструктуру и госуправление, обеспечить правопорядок и безопасность. По сути, от передовых технологий, их разработки и быстрого внедрения зависит жизнеспособность целых народов, обществ и государств, позиции стран в мире, особенно таких крупных государств, как наше, как Россия. Потому научно-технологический прорыв мы поставили в число ключевых национальных целей и приоритетов. Я убеждён, что мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества, расширяя свободу для инициативы и творчества наших людей», — отметил президент.

Владимир Путин напомнил, что в последнее время планомерно увеличивалось финансирование науки, обновлялась инфраструктура исследований и разработок, формировался комфортный климат для запуска наукоёмких производств. Он привёл цифры: за 17 последних лет финансирование науки в реальном выражении выросло в 3,7 раза, в действующих ценах — в 23,6 раза.

Я соглашусь, этого недостаточно. Но мы исходим из наших возможностей. Хотя и будем двигаться по этому направлению и дальше», — сказал Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 августа, президент РФ Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Новосибирске.