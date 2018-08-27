США, 28 августа, 2018, 02:48 — ИА Регнум. Подозреваемый в стрельбе на киберспортивном турнире в американском штате Флорида Дэвид Кац ранее попадал в психиатрические лечебницы с расстройствами психики, сообщает Associated Press.

Цитата из к/ф «Цареубийца». Реж. Карен Шахназаров. 1991. СССР — Великобритания В психиатрической больнице

По словам его разведенных родителей, Кац в подростковом возрасте дважды попадал в психиатрические учреждения, где ему назначали лечение из антипсихотических препаратов и антидепрессантов. При этом, по данным полиции, Кац приобрел оружие в магазине Балтимора совершенно законно.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа один из участников проходившего в Джексонвилле турнира по виртуальному футболу достал оружие и открыл огонь по людям. На месте преступления правоохранители обнаружили тела троих погибших, включая самого стрелка. Еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести.