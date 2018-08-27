Хемниц, Германия, 28 августа, 2018, 02:30 — ИА Регнум. Полиция немецкого города Хемниц применила водомёты для прекращения беспорядков. Несколько человек пострадали в столкновениях «правых» и «левых» радикалов, им потребовалась медицинская помощь, сообщает Die Welt.

Blindajes Полицейский водомёт

Волнения в Хемнице произошли после убийства 35-летнего гражданина Германии. В преступлении подозревают выходцев из Сирии и Ирака.

На улицы города вышли около 3 тыс. человек: примерно 2 тыс. националистов и около тысячи их оппонентов. Националисты выкрикивали угрозы в адрес мигрантов. Манифестанты принялись бросать в полицейских петарды, бутылки и камни, произошли стычки.

Стражи порядка применили водометы. Им удалось утихомирить толпу — митингующие разошлись по домам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хемнице произошел конфликт с участием людей разных национальностей. Гражданин ФРГ получил смертельные ножевые ранения и скончался в больнице в ночь на 26 августа. В больнице также оказались двое мужчин в возрасте 33 и 38 лет.