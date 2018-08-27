Волжский, Волгоградская область, 27 августа, 2018, 18:40 — ИА Регнум. В Волгоградской области трое заключенных, которые содержатся в колонии общего режима в городе Волжский, подозреваются в нападении на сотрудников ФСИН. Как сообщила 27 августа пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области, в отношении осужденных возбуждены уголовные дела по статье «Применение насилия в отношении сотрудников места лишения свободы».

Марина Каширская ИА REGNUM

Инцидент произошел ночью 19 августа. По версии следствия, несколько осужденных около заброшенного здания ремонтно-механического цеха ждали незаконную передачу им запрещенных предметов. Вещи должны были перебросить через забор. Чтобы заключенных не узнали, они спрятали свои лица под одеждой. Однако нарушителей заметил младший инспектор колонии, который проводил осмотр. Мужчины накинулись на сотрудника, а после этого пытались сбежать в подсобку теплицы. Когда их обнаружили, они вновь накинулись на сотрудников колонии. Усмирить их удалось только силой. Один из потерпевших сейчас находится в больнице.

Заключенных поместили в штрафной изолятор. В волгоградском управлении ФСИН также началась служебная проверка — оценку дадут действиям пострадавших сотрудников.