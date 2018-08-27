Астана, 27 августа, 2018, 19:17 — ИА Регнум. По итогам первых семи месяцев 2018 года объем корпоративных вкладов в банках второго уровня Казахстана составил 8,7 трлн тенге ($24,1 млрд), что на 1,6% меньше, чем в июле 2017 года. Об этом 27 августа сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Банковские вклады

Объемы корпоративных вкладов продолжают сокращаться второй год подряд — в 2017 году за аналогичный период сокращение составил 10,1%. При этом объем общих вкладов увеличился на 1,9%, до 17,2 трлн тенге ($47,61 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июня 2018 года объем общих вкладов в банках Казахстана составил 14,6 трлн тенге ($42,56 млрд — по курсу на 12 июля), что на 1,3% меньше, чем в июне 2017 года.