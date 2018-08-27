Киев, 27 августа, 2018, 17:09 — ИА Регнум. Рейтинг поддержки действующего президента Украины Петра Порошенко составляет 6%, а лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко — 6,1%, сказано в отчете социологической компании Seetarget, сообщило 27 августа издание «Зеркало недели».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

Исследование охватывает настроения украинских избирателей с 26 июля по 17 августа 2018 года.

Лидером президентской гонки остаётся Юлия Тимошенко. Её рейтинг поддержки составляет 11,4% опрошенных. На втором месте бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко — 8,7%, на третьем месте находится глава «Оппозиционного блока» Юрий Бойко. За него готовы проголосовать 7,5% опрошенных.

В пятерку наиболее рейтинговых кандидатов катже входит лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко и нынешний президент Украины Петр Порошенко с 6,1 и 6% рейтинга соответственно.

Отметим, что 16,9% опрошенных заявили, что готовы проголосовать за кандидата, которого нет в списке, а 30,6% не определились с выбором. Погрешность выборки составляет 1,92%.

Напомним, ранее украинские СМИ заявили о возможной попытке администрации президента перенести выборы на более поздний срок, что может быть выгодно действующему главе государства.

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