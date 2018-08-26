В украинских СМИ появилась информация о переносе президентских выборов

Киев, , 11:09 — REGNUM Переноса выборов президента Украины с марта на июнь будущего года планирует добиться администрация действующего президента страны Петра Порошенко, сообщила 23 августа украинская газета «Зеркало недели».

В статье, посвящённой данному вопросу, высказываются предположения, почему перенос выборов выгоден действующему главе государства.

Прежде всего, смысл в переносе выборов будет связан с тем, что летом в стране наступит пора отпусков и, как следствие, снизится явка на избирательные участки. А чем ниже будет явка — тем проще будет манипулировать результатами голосования, больше будет простора для подтасовок, поясняет заместитель главного редактора «Зеркала недели» Сергей Рахманин.

Кроме того, Рахманин отмечает, что молодёжь, как самая недисциплинированная часть электората, летом голосует наименее охотно. А именно эта группа избирателей не склонна жаловать действующую власть.

«В-третьих (не смейтесь),президентские технологи всерьез считают, что избиратели летом добрее, чем ранней весной и легче прощают власти ошибки», — пишет Рахманин.

Кроме того, по мнению журналиста, в переносе сроков власть может опереться на нестыковки в статьях Конституции. В Основном законе Украины сказано, что «президент избирается сроком на пять лет», там же определена дата проведения очередных президентских выборов — «последнее воскресенье марта пятого года полномочий Президента», но при этом разъясняется, что «отсчет президентских полномочий начинается с момента принятия присяги». Порошенко присягнул 7 июня 2014 года. И если будет применена формула «от звонка до звонка», то президентские полномочия у действующего президента Украины должны истечь в 2019 году 7 июня.

«Если пробовать обосновать, что такой «недобор» является:

— нарушением Конституции;

— ущемлением прав конкретного президента;

— неуважением к волеизъявлению граждан, этого президента избравших, —

можно громко потребовать назначения иной даты проведения президентских выборов, более справедливой», — заявляет Рахманин.

По мнению журналиста, Порошенко будет добиваться переноса даты выборов через Конституционный суд. И если действующий президент Украины всё же решит это сделать, то представление по этому вопросу будет отправлено в Конституционный суд уже этой осенью.

При этом Рахманин указывает, что прогнозировать, каким будет решение Конституционного суда, никто не решается.

Напомним, что слух о переносе даты выборов главы государства на Украине появился ещё летом прошлого года. При этом сам действующий президент страны пока не делал официального заявления о своём участии в будущих выборах.

По данным опросов, сейчас рейтинг возможных кандидатов на пост главы государства возглавляет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. За неё готовы проголосовать 17,7% избирателей. Сам Пётр Порошенко занимает в этом рейтинге лишь пятое место.