Алма-Ата, Казахстан, 27 августа, 2018, 17:01 — ИА Регнум. В Казахстане работают над концепцией увеличения пропускной способности аэропорта Алма-Аты, заявил первый заместитель президента аэропорта Александр Гордеев. Об этом 27 августа сообщает агентство «КазТАГ».

Ольга Шматова ИА Красная Весна Аэропорт Алма-Аты

По словам вице-президента, в настоящее время международный аэропорт имеет пропускную способность в 1,6 тыс. пассажиров в час. В часы пик действующей инфраструктуры воздушной гавани уже недостаточно. Гордеев добавил, что в ближайшие два года этот вопрос будет решен.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 сентября по 27 октября туркменская авиакомпания «Туркменистан» увеличит частоту авиарейсов «Ашхабад — Алма-Ата». Воздушные власти Казахстана отмечают, что в осенний период ожидается повышение пассажирского потока между странами.