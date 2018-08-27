Кемерово, 27 августа, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Кемеровской области посетил музей-заповедник «Красная горка» и возложил цветы к монументу «Память шахтёрам Кузбасса».

Kremlin.ru Владимир Путин возложил цветы к монументу «Память шахтёрам Кузбасса»

«Вместе с главой государства в церемонии приняли участие врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло«, — сообщается на сайте Кремля.

Напомним, что на прошедших выходных в Кузбассе отмечали День Шахтёра. В городе Кемерово прошло более 300 различных мероприятий на различных площадках. Праздновали и жители других городов и населенных пунктов региона.

На данный момент в Кемеровской области действует около 80 угольных предприятий. Монумент «Память шахтерам Кузбасса» работы Эрнста Неизвестного открыт накануне Дня шахтера 28 августа 2003 года на месте, где в 1721 году обнаружены залежи каменного угля.

Читайте также: В Кузбассе отмечают День Шахтёра

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 27 августа находится с рабочей поездкой в Кемеровской области. Он уже посетил угольный разрез «Черниговский» и провёл в Кемерове заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.