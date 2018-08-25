В Кузбассе отмечают День Шахтёра

Кемерово, , 12:30 — REGNUM В Кемеровской области отмечают День шахтёра. В городе Кемерово праздник начался со спортивных мероприятий — на площади Пушкина прошли первенство и чемпионат города по велоспорту. Сегодня, 25 июня, запланировано более 300 различных мероприятий на различных площадках: концертный марафон кавер-групп, фестиваль настольных игр «Всей семьёй», концерт инструментальных групп, фестиваль красок и волшебных шаров, мастер-классы, дегустация 30-килограммового торта «Шахтёрский край» и многое другое.

Обширная программа ждёт и жителей города Новокузнецка. На площади общественных мероприятий Новоильинского района выступят творческие коллективы города, области и приглашенные артисты, в том числе звезда дискотек 90-х Роман Жуков.

А накануне, 24 августа, в Таштагольский район, столицу областного Дня шахтера-2018, прибыли различные делегации. В торжествах в Горной Шории принял участие и врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилёв.

Отметим, что профессиональный праздник шахтёров День шахтёра отмечается в последнее воскресенье августа. В настоящее время в Кемеровской области действует почти 80 угольных предприятий.