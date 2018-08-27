Ржев, Тверская область, 27 августа, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Следователи проводят проверку по факту отравления двоих детей медицинскими препаратами, которые они нашли в одном из заброшенных зданий бывшего госпиталя в Ржеве Тверской области, сообщает 27 августа пресс-служба регионального следственного управления СКР.

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По данным ведомства, инцидент произошел 26 августа, когда двое 10-летних мальчика, играя на территории заброшенного здания госпиталя, нашли в помещении медицинские препараты и употребили их в пищу. Дети были госпитализированы в больницу, их жизни и здоровью, по предварительным данным, ничего не угрожает.

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что здание частично разрушено, на втором этаже есть люк, который ведет на чердак, где были обнаружены различные медпрепараты в капсулах.

Сейчас следователи устанавливают собственника здания, а также происхождение лекарств, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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