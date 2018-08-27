Курск, 27 августа, 2018, 13:04 — ИА Регнум. Бывшего заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова осудили на два года лишения свободы за получение взятки недвижимостью в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета 27 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Суд признал Зубкова виновным в получении взятки — гаражом стоимостью более миллиона рублей. За это, как решили следствие и суд, замгубернатора помог Александру Филимонову — директору строительной фирмы — получить документы, необходимые для ввода новостройки в эксплуатацию. Речь шла о доме на улице Марата, который был возведён с нарушениями.

Зубков и Филимонов приговорены к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафам в размере взятки. Андрей Занин и Наталья Кретова, которые обвинялись в пособничестве и посредничестве в этой коррупционной схеме, также признаны виновными и осуждены к 2,5 годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей, а также к штрафу в 500 тыс. рублей соответственно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прения сторон в суде начались 21 августа. Изначально обвинитель просил суд назначить Зубкову наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и штрафа более чем в 11 миллионов рублей. Адвокат Зубкова настаивал, что гараж находился в аренде дочери замгубернатора, а стоимость этой недвижимости не превышала полумиллиона рублей.