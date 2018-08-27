Санкт-Петербург, 27 августа, 2018, 11:32 — ИА Регнум. Деление территории России на «макрорегионы» и проекты развития агломераций могут привести к проблемам в развитии малых и средних городов, этому вопросу уделяется недостаточно внимания, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 27 августа, президент НИУ ВШЭ в Петербурге Александр Ходачек, комментируя доработанный Министерством экономики проект «Стратегии пространственного развития».

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Как сообщила газета «Коммерсантъ», целью стратегии является «раскрытие социально-экономического потенциала территорий» за счет экономической специализации регионов. Предполагается обозначить 35−40 центров экономического роста, которые в 2035 году должны будут обеспечивать до 65% экономического роста России.

В рамках стратегии предлагается утвердить состав 14 макрорегионов России, которые будут отражать сложившиеся социально-экономических связи. Кроме уже существующих макрорегионов Дальнего Востока и Северного Кавказа, планируется выделить еще 12: Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.

Такое деление, с определением территорий опережающего развития, в целом соответствует задачам, которые были поставлены правительству. Оно должно способствовать рациональному распределению производительных сил и, как следствие, общему развитию территорий.

Стратегия должна была быть утверждена еще весной 2018 года. По-видимому, это время было потрачено на консультации с регионами.

Но в этом документе очень общо говорится о развитии малых и средних городов, а также поселений. А ведь это серьезный вопрос. У нас уже была программа, в соответствии с которой предполагалось создать 40 агломераций, в которых будет проживать 80% населения. Но что же тогда будет происходить на всей остальной территории?

Агломерационные проекты улучшают связность территории, но не ведут к закреплению населения на местах. Для этого надо создавать условия. 80% рабочих мест должно создаваться там, где живут люди.

Иначе мы получим ситуацию, когда между Петербургом и Псковом начинает курсировать «Ласточка», и связность территории, несомненно, увеличивается, но появляется риск, что из-за малого количества рабочих мест в Пскове и области все больше людей будут работать в Петербурге. С соответствующими последствиями для развития Пскова.