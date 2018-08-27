Москва, 27 августа, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Как ни крути, а рост доли электрокаров в производстве автомобилей будет расти. Можно ругать Tesla и её руководителя Илона Маска за плохие финансовые показатели, за нелепые выходки и многое другое, но нельзя отрицать того, что они пробудили интерес и спрос к электромобилям, считает программист ИА REGNUM Юрий Носов.

Электромобиль на зарядке

Ранее концерн «Калашников» представил электрический суперкар CV-1, выполненный в кузове ретроавтомобиля ИЖ-21 252 «Комби». В основу концепции лег ряд оригинальных систем собственной разработки — и технологии помогут «Калашникову» встать в один ряд с такими производителями электрокаров, как Tesla, считают в компании.

Во всем мире производители создают концепты своих электромобилей и гибридов. Нет причин откладывать эксперименты и отечественным производителям. Авто, представленное «Калашниковым», конечно, не ориентировано на массового покупателя. Но как проба пера — отличный шаг.

Единственное, что немного смущает, это батареи. Возможно, не так сложно сделать электромобиль, как обеспечить массовый выпуск аккумуляторов с нужными характеристиками. Достаточно ли хороши отечественные батареи? Выпускаются ли они в нужном количестве? Или всё опять будут закупать в Китае?

Вообще, в последние годы чувствуется нарастание проблемы с аккумуляторами. Устройства потребляют всё больше энергии, но ёмкость батарей растёт очень медленно, и новых типов энергоносителей почти нет.

А для дальнейшего развития электромобилей они должны получить гораздо более ёмкие батареи. Всё же, те 300−500 километров, которые могут проехать полностью заряженные электрокары — это как-то неубедительно. При этом проблема даже не в том, что мал запас хода, а скорее в том, что слишком долго заряжать. Если авто на бензине заправляется буквально за пару минут, то тут требуется ожидание до нескольких часов.

Иными словами, именно слишком малая разница в длительности эксплуатации и зарядки авто является причиной медленного внедрения и распространения электромобилей. Нужно либо увеличивать запас хода в два-три раза, либо снижать длительность зарядки до нескольких минут.

Если разница между длительностью эксплуатации и заправки электромобилей станет сопоставимой с их бензиновыми аналогами — тогда дела быстро пойдут в гору. Но, увы, ни в России, ни за границей пока не видно прогресса в этой области. Тут можно лишь надеяться на то, что повышающийся спрос на ёмкие и быстро заряжающиеся батареи активизируют исследования в этой сфере.