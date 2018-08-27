Якутск, 27 августа, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Попадание в реки Якутии воды с отходами от добычи алмазов жители Якутии называют экологической катастрофой. Люди жалуются, что им неоткуда пить воду, опасаются, что теперь в реках погибнет вся рыба, и призывают алмазодобывающую компанию АЛРОСА лучше заботиться о том, чтобы отработанная вода с примесями не попадала в водоёмы, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

kordi_vahle Река

Читайте также: Жителям Якутии не рекомендуют пользоваться водой рек, загрязнённых АЛРОСой

Очередное ЧП случилось 20 августа. Тогда из-за обильных дождей котлованы, расположенные возле Иреляхского месторождения алмазов, переполнились и загрязнённая вода полилась в реку Ирелях, а оттуда — в Малую Боутобию и Вилюй.

Якутяне возмущены тем, что в алмазодобывающей компании не предусмотрели такой фактор риска, как сильные дожди, поставив тем самым под угрозу здоровье людей и наличие биоресурсов в реках.

«Это страшная экологическая авария», «Жители устали страдать от беспредела алмазников. Когда уже эти алмазы закончатся? Тогда многострадальная река Вилюй и её притоки вздохнут с облегчением».

«Опять у АЛРОСы авария. Денег нет на поддержание инфраструктуры?»

«Зачем они хранилище рядом с рекой поставили в принципе? Наплевать им на людей».

«Сколько жизней погубила эта АЛРОСА. И это длится годами. Экологический урон был нанесен ещё и наносится до сих пор с времён СССР», — комментируют ЧП люди в соцсетях, опасаясь, что после этой аварии в расположенных вдоль загрязнённых рек населённых пунктах снова возрастёт число жителей, заболевших раком.

Читайте также: В Якутии возникла угроза загрязнения рек: переполнилась промышленная дамба

Глава села Вилючан (Сунтарский район) Геннадий Васильев уже заявил, что из-за частых загрязнений реки в подведомственном ему населённом пункте неблагополучная ситуация по уровню онкозаболеваемости.

«У нас страшные цифры по онкозаболеваемости, — сообщил он News.Ykt.ru. — Если раньше умирали старики, то сейчас высокий процент смертности среди молодых. Мы считаем, что это из-за постоянного загрязнения реки Вилюй, откуда мы всегда брали питьевую воду».

Жители села выложили в соцсети фото с бутылками, в которые набрана мутная вода из реки Вилюй. По словам Геннадия Васильева, это уже не первый случай загрязнения реки и терпение у людей уже иссякло.

«Наше село расположено таким образом, что самый первый, сильный удар всегда приходится по нам. Загрязнение реки Вилюй — это наша давняя боль, проблема, с которой мы боремся годами. Такие ситуации вновь и вновь повторяются. Из-за постоянного загрязнения реки выросла онкозаболеваемость, которая передается поколениям. Население возмущается, волнуется. Я считаю, что АЛРОСА обязана возместить ущерб и построить водоочистные станции. Мы не можем жить без питьевой воды», — заявил глава села Вилюйчан.

Руководство АЛРОСА направило в адрес главы Сунтарского района Якутии Анатолия Григорьева письмо с просьбой предоставить исходные технические данные, необходимые для оперативного заказа и установки в населённых пунктах муниципалитета водоочистных сооружений. Закупить и начать их применять алмазодобывающая компания обещает в короткие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии обнаружило в реках Якутии Ирелях, Малая Боутобия и Вилюй, помимо загрязнений взвешенными веществами, ионы металлов — железа, меди, марганца. В связи с этим жителей Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов республики ведомство попросило воздержаться от использования воды реки Вилюй до особого распоряжения. По информации компании АЛРОСА, прекратить загрязнение рек в ближайшее время не представляется возможным, пока остановлен перелив воды только в одной из трёх дамб.