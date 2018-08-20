В Якутии возникла угроза загрязнения рек: переполнилась промышленная дамба

Якутск, , 07:13 — REGNUM Промышленная дамба в Мирнинской районе Якутии не смогла вместить объём воды, который образовался после сильных дождей. В реку Ирелях перелилась техническая вода из хвостохранилища алмазодобывающей компании АЛРОСА. Причины ЧП сейчас выясняют специалисты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

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«Загрязнение возможно взвешенными веществами, солевыми компонентами», — уточнили в ведомстве.

Будет проведена экологическая экспертиза, в результате которой сотрудники минэкологии республики примут процессуальное решение. Информацию о том, что в перелившейся через дамбу воде присутствует сероводород, в минэкологии опровергли. В АК АЛРОСА и администрацию Мирнинского района направлены запросы с целью прояснить ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, природоохранная прокуратура уже выдавала АК АЛРОСА предписания из-за загрязнения рек республики. Кроме того, жители Якутии жалуются на загрязнение рек золотодобытчиками.

Напомним, проблема загрязнения рек в Якутии очень болезненна для жителей республики, которым приходится пить воду из загрязнённых водоёмов и ловить там рыбу. В итоге любые попытки добывающих компаний использовать воду выше по течению жителями населённых пунктов теперь воспринимаются в штыки, вызывая опасения, что вода в реках будет загрязнена.

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