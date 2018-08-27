Циндао, Китай, 27 августа, 2018, 06:27 — ИА Регнум. 28-й Международный пивной фестиваль в Циндао, являющийся крупнейшим в Китае, посетило более 6,2 млн туристов, сообщает 26 августа агентство «Синьхуа».

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Фестиваль, который закрылся 26 августа, проводится в портовом городе Циндао в провинции Шаньдун, который подарил миру одноименную марку пива. На фестивале было представлено порядка 200 пивных брендов из 30 стран и регионов мира, а также порядка 1,3 тыс. сортов пенного напитка. Фестиваль длился 38 дней, что длиннее всех предыдущих фестивалей. Впервые мероприятие было проведено в 1991 году.

Напомним, что в Циндао прошел 18-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который длился с 9 по 10 июня. Кроме того, на фестивале в Циндао было представлено пиво стран ШОС, включая российское пиво.