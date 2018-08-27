Арзамас, Нижегородская область, 27 августа, 2018, 06:17 — ИА Регнум. Налоговая служба снова предприняла попытку обанкротить предприятие из Арзамаса, которое разрабатывает и производит плотномеры, а также различные системы — ЗАО «Импульс-Авиа». Предприятие известно также тем, что разработанный им плотномер, являющийся частью системы дозирования «ОКА-1», эксплуатировался в составе комплекса системы заправки разгонного блока проекта плавучего космодрома «Морской старт». Иск о банкротстве нижегородского предприятия к производству пока не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Напомним, плавучий космодром «Морской старт» предназначен для запуска ракет модификации «Зенит-3SL» одноимённого семейства. В его разработке участвовало несколько десятков компаний. Комплекс планировалось использовать для запуска ракет из акватории Тихого океана, но уже в 2016 году стало известно, что он законсервирован и не используется по назначению. В сентябре 2016 года появилась официальная информация, что компания S7 Group, владеющая одной из крупнейших российских авиакомпаний, купила космодром у Sea Launch.

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По данным ЕГРЮЛ, ЗАО «Импульс-Авиа» создано в июне 1998 года для научных исследований и разработок. Единственным участником общества с 2002 года числилось ОАО «Арзамасское опытно-конструкторское бюро «Импульс». По данным с официального сайта компании, ЗАО «Импульс-Авиа» «в 2007 году преобразовано в ЗАО «Авиатех» и специализируется на разработке и производстве плотномеров и различных систем».

»Лидер по производству продукции для систем учета светлых нефтепродуктов и спиртосодержащих жидкостей. Более десяти лет ЗАО «Авиатех» поставляет приборы и системы для коммерческого учёта расхода жидкости и газа в нефтяной и газовой промышленности», — уточняется на сайте компании.

Первая попытка ФНС обанкротить предприятие за долги по сборам и налогам была предпринята в 2016 году, этот иск — четвёртый. Сумма претензий по нему — 1 691 507,89 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года Арбитражный суд Нижегородской области уже отказывал в иске налоговой службе, требовавшей ввести наблюдение за предприятием. Сумма претензий тогда составляла 1 546 194,17 рубля.

«Представитель заявителя в судебном заседании 14.03.2018 года заявленные требования поддержал, представил информацию об остатке задолженности по обязательным платежам после частичного погашения должником, а именно: в сумме 294 403,95 рубля, из которых: 240 662,45 рубля недоимка, 53 741,5 рубля пени. Представитель должника пояснил суду, что частично оплатил задолженность, в удовлетворении требований о признании банкротом просил отказать», — отмечалось в определении суда и уточнялось, что раз сумма стала менее 300 тыс. рублей, то и признаки банкротства отсутствуют.

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