Курортный посёлок Анаклия, Грузия, 26 августа, 2018, 18:37 — ИА Регнум. Ставший за последние годы традиционным фестиваль электронной музыки в курортном поселке Анаклия ассоциируется у граждан Грузии и с местом свободного потребления различных наркотических веществ, что вызывает серьезные опасения у традиционной части населения страны. Не первый раз и не первый год на фестивале в Анаклии гибнут и отравляются молодые люди. Не стал исключением и нынешний фестиваль, открывшийся 23 августа и завершающий работу сегодня, 26 августа.

Электронная музыка

Как сообщили организаторы мероприятия, в ходе фестиваля ECHOWAVES в ночь с 24 на 25 августа один из его участников потерял сознание. На место была вызвана бригада скорой помощи, которая решила доставить пострадавшего в Зугдиди для оказания ему полноценной медицинской помощи, но молодой человек скончался по пути в больницу. Врачи предполагают, что он мог умереть от наркотической интоксикации, но точных причин до окончания экспертизы не называют.

Между тем, в Зугдидскую больницу за несколько дней фестиваля были доставлены и другие молодые люди, у которых также была зафиксирована острая интоксикация. Правда, их удалось спасти, и в настоящее время большая часть пациентов уже выписана из больницы.

По информации министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, за два дня фестиваля — 24 и 25 августа — всего было зафиксировано 16 вызовов бригад скорой помощи. Точных причин интоксикации в министерстве не называют и также ожидают окончания экспертизы.

«Оперативно» на ситуацию и события в Анаклии откликнулись в МВД Грузии, сотрудники которого 26 августа на территории поселка задержали троих реализаторов наркотических веществ. Оказалось, что все трое были гражданами Ирана. Им предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и реализации наркотических веществ, что грозит иранским гражданам лишением свободы сроком от 6 до 11 лет.

«Представители правоохранительных органов изъяли у задержанных различные наркотические вещества в то время, как те сбывали наркотики участникам музыкального фестиваля. При обыске жилых домов Г.Ф. и А. Д. (двух из троих задержанных) полиция также изъяла наркотические вещества в качестве вещественных доказательств», — говорится в сообщении министерства.

Двое граждан Ирана и двое граждан Грузии были задержаны полицией на территории посёлка Анаклия и 25 августа. Им также предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и реализации наркотиков.

Музыкальный фестиваль перебрался в курортный поселок Анаклия на Черноморском побережье Грузии в 2014 году из Крыма, где в период с 1992 по 2013 годы проходил под названием «Казантип». После воссоединения Крыма с Россией организаторы фестиваля обратились к властям Грузии с просьбой перенести мероприятия на один из грузинских курортов и получили согласие. Одной из причин закрытия фестиваля в Крыму, в частности, были распространявшиеся среди его гостей и участников наркотики, в связи с чем Федеральная служба России по контролю за оборотом наркотиков приняла соответствующие меры.

Музыкальный фестиваль в Анаклии проводится уже пятый год подряд, и каждый раз под новым названием. На этот раз он проходит под эгидой популярного в Европе фестиваля Exit и носит название ECHOWAVES. Несмотря на разные названия, изменить суть и содержание мероприятия и отделить и отграничить фестиваль от потребления наркотиков не удалось. А принятые в Грузии в последний период законодательные решения, которые полностью освободили потребление одного из легких наркотиков — марихуаны — от всех видов ответственности, создали благоприятную среду, привлекающую в Грузию как потребителей, так и реализаторов наркотических веществ.

Как бы ни открещивались организаторы фестиваля от наркотического зла, факты, происходящие в рамках фестиваля, гибель молодых людей — участников и зрителей ‑ и массовые отравления подтверждают муссируемые среди населения слухи о свободном распространении в Анаклии наркотиков.

На мерах, которые фактически привели к полной декриминализации и легализации потребления марихуаны в Грузии, западные партнеры останавливаться не собираются и уже через ряд неправительственных организаций рекомендуют грузинским властям отменить все меры ответственности за потребление других, в том числе тяжёлых наркотиков.

Подобная перспектива серьезно беспокоит значительную, традиционную часть населения страны, считающую наркотики большим злом и выступающую за старые жесткие меры в отношении как потребителей, так и реализаторов наркотических веществ.