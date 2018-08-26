Москва, 26 августа, 2018, 18:12 — ИА Регнум. 4 сентября 2018 года в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина откроется выставка «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо». В экспозиции будет представлено 135 работ художников различных традиционных художественных школ японского искусства XVII—XIX веков. Российская публика впервые увидит широкую палитру художественных течений японского искусства XVII—XIX веков, в том числе Кано, Тоса, Римпа, Нанга, Маруяма-Сидзё. Как указывается в релизе музея, два произведения обладают статусом «Национальное сокровище», девять имеют статус «Особо ценный объект культуры» и шесть — статус «Особо ценный предмет искусства».

Pushkinmuseum.art Огата Корин. Боги ветра и грома

Выставка в ГМИИ им. А.С. Пушкина будет проходить в два этапа: первую часть работ посетители смогут увидеть в период с 4 по 30 сентября, а вторую — с 3 по 28 октября. Необходимость в ротации объясняется хрупкостью работ многих работ, например, живописи на бумаге и шелке. По японским правилам, произведения такого рода не могут быть представлены в выставочных залах более четырех недель.

Эпоха Эдо — период с 1603 по 1867 годы, когда город Эдо (старое название Токио) играл значительную политическую роль в Японии. Уже к XVII веку маленький поселок превратился в один из самых больших городов мира — его население превышало 1 млн человек.