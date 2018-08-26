Вашингтон, 26 августа, 2018, 11:32 — ИА Регнум. О создании Россией спутников-убийц, предназначенных для выведения других космических аппаратов из строя, сообщило 26 августа американское издание The National Interest.

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Как передает издание, ещё на конференции в Женеве в августе помощник государственного секретаря США по вооружениям, верификации и проверке соглашений Илем Поблет выразила обеспокоенность Вашингтона по поводу запуска Россией такого рода космических аппаратов.

Тогда Илем Полбет заявила, что так как российские намерения в использовании данного изобретения неясны, это очень «тревожная разработка».

При этом The National Interest отмечает, что Москва настаивает, что данный спутник нужен только лишь для выявления проблем и сбоев у других космических аппаратов.

Однако, как считает автор статьи, обе версии имеют право на существование, так как подобные аппараты, предназначенные для диагностики и ремонта, могут быть использованы и для выведения других космических аппаратов из строя.

Речь идет о четырех спутниках, запущенных Россией с 2013 года: «Космос-2491», «Космос-2499», «Космос-2504» и «Космос-2519», вызвавших такое пристальное внимание госдепа США.

Отметим, что подобные аппараты, обладающие техническими возможностями для перемещения по орбите и иного типа взаимодействия с другими космическими аппаратами, есть в техническом парке самих США и Китая. Самый известный космический разведчик такого типа — американский космоплан Х-37.