The National Interest: В России создали спутники-убийцы
Вашингтон, 26 августа, 2018, 11:32 — ИА Регнум. О создании Россией спутников-убийц, предназначенных для выведения других космических аппаратов из строя, сообщило 26 августа американское издание The National Interest.
Как передает издание, ещё на конференции в Женеве в августе помощник государственного секретаря США по вооружениям, верификации и проверке соглашений Илем Поблет выразила обеспокоенность Вашингтона по поводу запуска Россией такого рода космических аппаратов.
Тогда Илем Полбет заявила, что так как российские намерения в использовании данного изобретения неясны, это очень «тревожная разработка».
При этом The National Interest отмечает, что Москва настаивает, что данный спутник нужен только лишь для выявления проблем и сбоев у других космических аппаратов.
Однако, как считает автор статьи, обе версии имеют право на существование, так как подобные аппараты, предназначенные для диагностики и ремонта, могут быть использованы и для выведения других космических аппаратов из строя.
Речь идет о четырех спутниках, запущенных Россией с 2013 года: «Космос-2491», «Космос-2499», «Космос-2504» и «Космос-2519», вызвавших такое пристальное внимание госдепа США.
Отметим, что подобные аппараты, обладающие техническими возможностями для перемещения по орбите и иного типа взаимодействия с другими космическими аппаратами, есть в техническом парке самих США и Китая. Самый известный космический разведчик такого типа — американский космоплан Х-37.